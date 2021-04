Rispetto delle norme anti covid, a Trani controlli serrati della Guardia di Finanza

A partire dalle prime ore di sabato 24 aprile decine di mezzi della Guardia di Finanza con l'ausilio di un elicottero stanno effettuando dei controlli del territorio per il rispetto delle norme anti covid.Si tratta di controlli ordinari rafforzati in vista del weekend relativi all'ottemperanza delle disposizioni adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che vedono impiegate anche le pattuglie del gruppo pronto impiego di Bari.I servizi sono tesi a garantire il rispetto dei divieti imposti e necessità di prevenire pericolosi assembramenti di persone, che a disposto delle limitazioni imposte, potrebbero concentrarsi negli abituali luoghi di maggiore aggregazione sociale e dei centri cittadini.