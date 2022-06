Risse e violenza in città, Bene Comune, Libera e Cgil: «Espressione di un imbarbarimento della politica»

»Le ultime notizie locali tratteggiano un quadro della politica cittadina davvero preoccupante e sconfortante.Ci inquieta il clima di violenza, fisica e verbale, di cui si sono resi protagonisti in questi giorni alcuni esponenti politici della nostra città.Riteniamo che la deriva rissosa a cui stiamo assistendo sia espressione di un imbarbarimento della politica che non giova alla comunità, andando a minare la credibilità di chi ci rappresenta e il senso di fiducia che dovremmo potervi riporre.La rappresentazione di una politica fatta di ricatti, minacce, insulti via social, e che rivela un sottobosco di trame opache e oscure, non fa altro che alimentare l'allontanamento dalla politica e incrementare il già forte partito dell'astensionismo.Lo dimostra la disaffezione di domenica alle ultime amministrative. Quasi un cittadino su due non si reca alle urne, conscio del fatto che i problemi con sui si scontra ogni giorno sono solo sulle sue spalle.Una classe dirigente che dovrebbe cercare di risolverli invece è concentrata esclusivamente sulle lotte intestine per una fetta di potere.Esattamente quello che accade nella nostra città dove basta qualche spiraglio di rimpasto in giunta per far alzare i toni e per far scendere i consiglieri leoni nell'arena.Una guerra tra bande frutto dell'assenza dei partiti, dal senso di comunità che caratterizzava le organizzazioni di massa e alimentata dalla bramosia di arrivare in piazza Trieste mettendo insieme chiunque. Coacervi politici zeppi di contraddizioni, poveri di proposte, formazioni idealmente morte che ricorrono a giochi acrobatici pur di essere lì. Tutto questo allontana le persone capaci, perbene, con esperienza a tutto vantaggio dei professionisti del reperimento del consenso, con la conseguenza di determinare, in tal modo, un'ulteriore degenerazione delle pratiche politiche.Auspichiamo invece che la politica torni a riappropriarsi del ruolo di autorevolezza che dovrebbe competerle, e a perseguire il bene della collettività piuttosto che gli interessi dei singoli.