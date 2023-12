Ritmi e suoni del Natale, arriva il concerto della Baldassarre

Torna puntuale anche quest'anno, l'appuntamento musicale della scuola Baldassarre, (diretta dal dott. Marco Galiano), che fonde occasione di festeggiamento per il Natale, lavoro didattico e culturale di pregio, in nome della musica e azione di "Continuità", nell'ambito dell'omonimo progetto, curato dalla prof. Paola Mauro e volto a coinvolgere le scuole primarie ( per l'occasione Beltrani e Petronelli) in vista delle prossime iscrizioni dei bambini alla scuola secondaria di primo grado. E proprio in tale ottica, ecco anche per queste festività, la manifestazione canora e strumentale "Ritmi e Suoni del Natale" che unisce il lavoro dei ragazzi dell'Orchestra e del Coro della Baldassarre, diretti dal prof. Alessandro Giusto, coadiuvato dalla prof. Giulia Marzano, con la bravura dei giovani studenti della Beltrani e della Petronelli che si cimentano con l'affascinante esperienza della musica. Come sempre ci attende un programma- cartellone di tutto rispetto, tra classici natalizi e non solo, il prossimo giovedì 21 dicembre nella chiesa di San Giuseppe a Trani, alle 16 con la scuola Beltrani ed alle 18 con la scuola Petronelli.In questo anno scolastico alcuni ragazzi dell'Orchestra della Baldassarre si sono già esibiti lo scorso 8 dicembre nel cuore del Centro storico di Trani, in piazza Scolanova in occasione della manifestazione "Un pianoforte per la Pace". Altro momento in cui l'orchestra ed il coro della Baldassarre sono stati protagonisti é stata la Cerimonia di Congedo dei ragazzi tedeschi ospiti a Trani per il progetto My European roots. Mentre stamattina 19 dicembre, presso l'Ospedaletto della ASL vi segnaliamo un'altra esibizione dei ragazzi della Baldassarre per un concerto natalizio.