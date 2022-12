Ritorna domenica 18 il mercato in piazza Indipendenza

Domenica 18 dicembre in piazza indipendenza ultimo appuntamento con il Mercatino di Natale - Natale a la barriere".Il mercatino, inserito negli eventi comunali del progetto "Trani T'incanta" - Natale 2022, e patrocinato dal Comune di Trani assessorato al Marketing e alla promozione del territorio, si svolgerà dalle ore 08:00 alle 14:00.Tra le novità anche prodotti realizzati con i nastri di mirta di Stefania creazioni.Una occasione in più per acquistare i regali di Natale: abbigliamento uomo, donna, bambino; intimo, lingerie, pigiami, pantofole, casalinghi, oggettistica per la casa e tante altre novità.