Robox arriva alla Coop di Barletta: l’assistente intelligente che guida i clienti nel punto vendita

Verso un nuovo modo di vivere il supermercato

Trani - giovedì 8 gennaio 2026 16.20
L'innovazione entra nel punto vendita Coop di Barletta grazie a Robox, l'assistente intelligente già operativo presso il supermercato di Via Dibari, frutto della collaborazione tra ECR.SAT, SSG e il mondo Tatò Paride.

Robox non è un semplice robot, ma un vero e proprio assistente commerciale attivo: accoglie i clienti, li guida all'interno del punto vendita, indica dove trovare i prodotti, risponde alle domande più frequenti e comunica in tempo reale promozioni e offerte. Un supporto concreto sia per i clienti sia per il personale, che migliora l'esperienza di acquisto rendendola più fluida, moderna ed efficiente.



Grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, come dichiarato da Michele Macchiarulo General Manager della Scai Solution Group - SSG SpA, Robox è in grado di interagire in modo naturale con le persone, adattandosi alle richieste e diventando anche un promoter digitale, capace di valorizzare prodotti, iniziative e campagne commerciali direttamente in corsia.

«Abbiamo portato una nuova innovazione, come facciamo da oltre trent'anni», ha dichiarato Felice Lasorsa, direttore generale di ECR.SAT, sottolineando il ruolo storico dell'azienda nell'introdurre soluzioni tecnologiche avanzate nel settore retail. Un percorso di innovazione condiviso con il partner SSG, che ha contribuito allo sviluppo e all'integrazione della soluzione.

La sperimentazione nel punto vendita Tatò Paride rappresenta un passo concreto verso un nuovo modo di vivere il supermercato, dove tecnologia e relazione con il cliente convivono. L'obiettivo è chiaro: aumentare l'efficienza nel punto vendita, migliorare l'esperienza d'acquisto e supportare le strategie commerciali attraverso strumenti intelligenti e accessibili.

Con Robox, brevetto SSG, la Coop di Barletta si conferma laboratorio di innovazione, dimostrando come l'intelligenza artificiale possa essere applicata in modo pratico e utile alla vita quotidiana dei clienti.

