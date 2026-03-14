Rosa Uva lascia Forza Italia: dimissioni dal Direttivo cittadino a due mesi dalle elezioni

A distanza di alcuni giorni dal mio precedente intervento pubblico, sento il dovere di comunicare una decisione personale maturata al termine di una riflessione lunga e approfondita. Ho infatti formalizzato le mie dimissioni dal Direttivo cittadino di Forza Italia di Trani, con la contestuale revoca della mia adesione al partito. Si tratta di una scelta che non nasce da dinamiche contingenti né da polemiche politiche, ma da motivazioni di natura strettamente personale, che mi hanno portata a ritenere opportuno compiere questo passo con senso di responsabilità e rispetto verso il percorso politico e umano che ho condiviso negli anni. La decisione è stata lungamente meditata. In un momento particolarmente delicato per la vita amministrativa della città, ho ritenuto corretto assumere una posizione chiara e coerente con la fase di riflessione che avevo già reso pubblica nei giorni scorsi. Desidero ringraziare le tante persone con cui ho condiviso un tratto di impegno politico e amministrativo, così come quanti, nel corso degli anni, hanno collaborato con me nelle diverse esperienze istituzionali vissute al servizio della città. Il mio rapporto con Trani, con i suoi cittadini e con la vita pubblica della comunità resta immutato e continuerà ad essere improntato allo stesso senso di responsabilità e alla stessa attenzione che hanno sempre guidato il mio impegno personale da docente e politico. La riflessione sul futuro della città, sulle scelte che la attendono e sulle responsabilità che ciascuno di noi può assumere, prosegue dunque con la serietà e la consapevolezza che il momento richiede. Rosa Uva, già consigliere comunale e assessore della Città di Trani