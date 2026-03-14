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Politica

Rosa Uva lascia Forza Italia: dimissioni dal Direttivo cittadino a due mesi dalle elezioni

La decisione a poche settimane dall’avvio ufficiale della campagna elettorale per le amministrative previste a maggio

Trani - sabato 14 marzo 2026 8.23
Le dimissioni di Rosa Uva dal Direttivo cittadino di Forza Italia e la contestuale revoca dell'adesione al partito arrivano in una fase politicamente delicata per la città di Trani, a poche settimane dall'avvio ufficiale della campagna elettorale per le amministrative previste a maggio. La decisione, che nel comunicato viene motivata come frutto di una lunga riflessione personale, potrebbe tuttavia essere letta anche alla luce delle dinamiche politiche che nelle ultime settimane hanno animato il tavolo del centrodestra cittadino, impegnato nella ricerca di una sintesi sul nome del candidato sindaco.

Tra i nomi circolati nel dibattito politico locale era emerso, seppur mai formalmente proposto né realmente messo in discussione, anche quello di Rosa Uva. Una candidatura rimasta di fatto nel limbo dei possibili profili, senza però entrare concretamente nel perimetro delle scelte politiche che poi hanno portato all'individuazione di altri. Una situazione che, secondo diverse letture politiche, potrebbe non essere stata accolta positivamente dall'ex assessore, forte di un'esperienza politica e amministrativa ormai ventennale. Nel corso degli anni Rosa Uva ha infatti ricoperto incarichi di rilievo sia in ambito comunale sia provinciale, tra cui quello di assessore ai servizi sociali della Città di Trani, oltre ad aver guidato il movimento Azzurro Donna di Forza Italia a livello territoriale.

Un percorso che, secondo osservatori della politica locale, avrebbe potuto legittimare almeno un coinvolgimento più diretto nella fase di valutazione delle candidature alla guida della città. L'assenza di un reale confronto sul suo nome potrebbe dunque aver contribuito a far maturare una decisione che appare oggi come la conclusione di un progressivo distacco politico. Resta il fatto che la scelta di lasciare Forza Italia segna un passaggio significativo nel percorso pubblico di Rosa Uva, che con ogni probabilità non si sentiva più pienamente a suo agio all'interno di un contesto politico che per anni aveva rappresentato il suo riferimento.
  • Il comunicato stampa

A distanza di alcuni giorni dal mio precedente intervento pubblico, sento il dovere di comunicare una decisione personale maturata al termine di una riflessione lunga e approfondita. Ho infatti formalizzato le mie dimissioni dal Direttivo cittadino di Forza Italia di Trani, con la contestuale revoca della mia adesione al partito. Si tratta di una scelta che non nasce da dinamiche contingenti né da polemiche politiche, ma da motivazioni di natura strettamente personale, che mi hanno portata a ritenere opportuno compiere questo passo con senso di responsabilità e rispetto verso il percorso politico e umano che ho condiviso negli anni. La decisione è stata lungamente meditata. In un momento particolarmente delicato per la vita amministrativa della città, ho ritenuto corretto assumere una posizione chiara e coerente con la fase di riflessione che avevo già reso pubblica nei giorni scorsi. Desidero ringraziare le tante persone con cui ho condiviso un tratto di impegno politico e amministrativo, così come quanti, nel corso degli anni, hanno collaborato con me nelle diverse esperienze istituzionali vissute al servizio della città. Il mio rapporto con Trani, con i suoi cittadini e con la vita pubblica della comunità resta immutato e continuerà ad essere improntato allo stesso senso di responsabilità e alla stessa attenzione che hanno sempre guidato il mio impegno personale da docente e politico. La riflessione sul futuro della città, sulle scelte che la attendono e sulle responsabilità che ciascuno di noi può assumere, prosegue dunque con la serietà e la consapevolezza che il momento richiede. Rosa Uva, già consigliere comunale e assessore della Città di Trani

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