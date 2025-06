Rossella Piccarreta presenta "Carne Sacra" nella biblioteca comunale

La Città di Trani in collaborazione con l'Associazione Culturale FOS, la SECOP edizioni, l'Associazione I Libri di Medea di Corato e la Società Dante Alighieri sede di Trani, invita alla presentazione del nuovo libro di Rossella Piccarreta dal titolo CARNE SACRA (ed. SECOP, 2025).Carne Sacra è la tela d'artista su cui la Piccarreta sprigiona la forza segreta e onirica della poesia che suona come un incantesimo, mischiando nella pentola magica i sogni mancati e le fatue cadute, l'intensità con cui morde la vita e la passione incendiaria di chi ha cuore.Acceca il suo desiderio di librarsi alla ricerca di un cielo terso e nitido in cui volare e, con le poche certezze di chi sa scrutare le stelle alla ricerca della via giusta, si inoltra in un viaggio di conoscenza che porta il lettore, attraverso le metafore dei versi, a compiere meravigliose scoperte. La sua è poesia dolorosa ed epifanica allo stesso tempo, ha il potere di farci sospirare ancora, ci ricorda il valore del silenzio, di uno spazio intimo nel quale sia possibile essere ciò che siamo, ci consente di trovare il sacro che strappa le cose allo svuotamento di senso, alla perdita di sostanza.La poesia di Rossella Piccarreta funziona come un'ampolla per distillare la realtà in meraviglia, lasciando evaporare gli scarti di lavorazione, così che il fiume di parole si faccia canto.Dopo i Saluti Istituzionali dell'Assessora Lucia De Mari, l'evento sarà introdotto e coordinato da Raffaella Leone, PR di SECOP edizioni, e vedrà gli interventi della Prof.ssa Cosima Damiana De Gennaro e di Mariella Medea Sivo, responsabile dell'Associazione I Libri di Medea.Le letture di alcune poesie saranno a cura di Marinella Anaclerio e di Floriana Ferrante.