Rotary Trani presenta "Longevità", relaziona l'endocrinologo Giuseppe Papagno

Il termine longevità definisce la capacità fisiologica di un organismo umano di sopravvivere, per un determinato periodo di tempo, oltre il limite medio. L'interazione di fattori genetici, ambientali e comportamentali, porta a una diversa sopravvivenza degli individui.Proprio per questa influenza di fattori multipli nella determinazione della durata della vita umana, è necessario affrontare il problema in maniera globale, dal punto di vista biologico, genetico, comportamentale e ambientale. Non sempre l'età anagrafica e quella biologica, coincidono. Si possono aggiungere anni di vita in buono stato con interventi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie.Uno stile di vita sano può prevenire o ritardare l'esordio di gran parte delle patologie croniche disabilitanti. Ci guiderà, in questo percorso, il dott Giuseppe Papagno, endocrinologo, sabato 8 ottobre alle ore 17.30 presso la biblioteca comunale di Trani.