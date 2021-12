Rudy Zerbi sorride (e gusta bontà!) a Trani dai suoi profili social

Rudy Zerbi è un critico musicale, conduttore radiofonico, produttore discografico e DJ italiano ma è come conduttore televisivo che ha raggiunto la popolarità, in particolare con le trasmissioni "Amici" e "Tu sì que vales".Una popolarità che oggi si misura spesso in follower sia su Facebook che soprattutto su Instagram: su entrambi i social - Instagram conta più di 2 milioni di follower - oggi Rudy Zerbi si presentava così, sorridente con in mano un vassoio a forma di cuore pieno di frutti di mare e pesce crudo nel ristorante Corteinfiore.La presenza di vip a Trani ovviamente costituisce soprattutto per questi personaggi così popolari una significativa vetrina per la nostra città.