‘SafetyApp’: presentata nella a Trani la prima applicazione che spiega le nozioni di sicurezza nei cantieri edili

Ha già convinto numerosi operatori del settore in Puglia e si appresta adesso a diffondersi nella sesta provincia la prima applicazione mobile che spiega con animazioni e video le buone prassi da rispettare per accrescere la sicurezza nei cantieri edili. Si chiama 'SafetyApp' ed è stata realizzata da Cpt Puglia Centrale che si è aggiudicata un bando e un finanziamento stanziato da Inail Puglia. Venerdì 4 marzo SafetyApp arriverà anche a Trani e sarà al centro dell'incontro organizzato nella sala 'Trani' di Palazzo San Giorgio, con inizio alle 15, in cui si dibatterà sul fenomeno infortunistico in Puglia nel 2020 e 2021 oltre che delle attività in campo per prevenirlo.L'appuntamento comincerà coi saluti di Nicola Veronico e Nico Disabato, presidente e vicepresidente del Cpt Puglia Centrale, e di Giuseppe Gigante, direttore regionale Inail Puglia e Tiziana Di Matteo, direttore generale dell'Asl BT. All'evento interverranno anche Raffaello Bellino, direttore Spesal dell'Asl BT, Nicola Lambo, avvocato dello studio legale Bertolino, Luca Mannarelli e Pasqualino Borgese di Inail Puglia, Salvatore Rutigliani e Tommaso Amendolara del Cpt Puglia Centrale, Antonio Maria Tenace dell'agenzia Treebe che ha realizzato 'SafetyApp'.L'incontro consentirà di ottenere crediti formativi per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Trani e a quello dei Periti Industriali delle province di Bari e BAT oltre che al Collegio provinciale dei geometri di Barletta – Andria - Trani. Per partecipare all'evento sarà necessario esibire il Super Green Pass e indossare la mascherina FFP2.