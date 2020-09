Salgono i contagi a Trani, oggi 3 nuovi casi Covid-19

Nella città di Trani sale il numero dei casi Covid-19. Al momento sono 11 i positivi registrati in città: nelle ultime 24 ore si sono aggiunti, che figurano tra gli 11 nella provincia Bat così come riportato dal bollettino epidemiologico regionale odierno.Sono confermati anche i. A confermare questi dati è stato il primo cittadinoSi sta procedendo alla ricostruzione della rete di contatti per comprendere il momento del contagio: indagini epidemiologiche sono in corso da parte delle autorità sanitarie.