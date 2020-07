Salta il Consiglio comunale, solo 15 i presenti: seconda convocazione il 4 agosto

E' stato convocato in seconda convocazione fissata il Consiglio comunale convocato questa mattina in prima convocazione alle ore 9.30 per via telematica. All'appello erano presenti solamente 15 consiglieri e quindi non è stato raggiunto il numero legale per poter avviare la seduta. Il prossimo appuntamento è quindi previsto per martedì 4 agosto, sempre alla stessa ora.Clicca qui per leggere i punti all'ordine del giorno.