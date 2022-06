Salta la Settimana Medievale a Trani per «sopraggiunte sovrapposizioni di altri eventi»

«Con grande rammarico l'associazione culturale Trani Tradizioni per quest'anno rinuncia a realizzare la settimana medievale per ovvie ragioni di sopraggiunte sovrapposizioni di altri eventi negli stessi luoghi e stessi giorni. L'associazione culturale Trani tradizioni aveva già protocollato in largo anticipo, (prot. 14/2021 del 3 novembre) che la Settimana medioevale si sarebbe svolta dal 5 al 7 agosto 2022. Successivamente con la compartecipazione dell'amministrazione comunale, abbiamo realizzato il 18 e 19 dicembre, il Medieval Day in preparazione a La settimana medioevale dal 5 al 7 agosto». Lo annunciano con una nota gli organizzatori.«Con tutta la buona volontà, realizzare la settimana medioevale ora, non è più possibile, in quanto l'associazione aveva programmato le date considerando anche le richieste di eventi da realizzare fuori città, inoltre per la preparazione della stessa, l'associazione impiega un 'anno intero, per la preparazione sia burocratica che scenica. Purtroppo bisogna evidenziare che l'amministrazione comunale o chi programma l'estate Tranese non è stata molto attenta in questo e anche se tutti gli eventi che si organizzano per la città di Trani, sono meritevoli, bastava un'attenta analisi per poter programmare tutti gli eventi in largo anticipo, ma evidentemente l'amministrazione comunale ha preferito un altro evento in quella stessa data, chiediamo scusa alle cittadinanza ma non per colpa nostra, quest'anno dovremmo rinunciare alla settimana medievale 2022. Purtroppo, ogni qualvolta che si programma la settimana medioevale in largo anticipo, arriva sempre qualcuno che disinteressatamente si impone in quelle stesse date».