San Sebastiano, la Polizia locale rende noto il report relativo all'anno 2021

In occasione della festa di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali d'Italia, causa emergenza sanitaria, quest'anno non sono state programmate iniziative istituzionali. La ricorrenza è comunque occasione per la diffusione dei dati sull'attività svolta dalla Polizia Locale di Trani nel corso dell'anno 2021.Il Comandante della Polizia Locale, Leonardo Cuocci Martorano, ha presentato il report delle attività svolte lo scorso anno: dai controlli sulla sicurezza stradale alle attività legate all'emergenza pandemica.In allegato qui in basso le schede in formato pdf.