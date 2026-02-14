Eventi e cultura
San Valentino al Teatro Mimesis: stasera un rifugio "No-Cliché" tra cinema e nuove amicizie
Porte aperte in via Palagano per un San Valentino Day alternativo: film a sorpresa e ingresso libero per single e coppie
Trani - sabato 14 febbraio 2026
Se pensate che il 14 febbraio debba per forza rima con rose rosse e cene a lume di candela, il Teatro Mimesis è pronto a farvi cambiare idea. Stasera, sabato 14 febbraio, l'associazione di via Pietro Palagano apre le proprie porte per un "San Valentino Day" che promette di essere l'esatto opposto dei soliti cliché commerciali. L'iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la festa degli innamorati in una serata di comunità, semplice e leggera. Niente "cuoricini ovunque" o pressioni sociali su come festeggiare, ma uno spazio dove stare bene, condividere un momento di cultura e, perché no, fare nuove conoscenze.
Il Grande Schermo e il "Fattore Sorpresa" - Il cuore della serata sarà la proiezione di un film sul grande schermo del teatro. Il titolo? Resta un mistero. Gli organizzatori hanno deciso di non svelarlo, anticipando solo che si tratta di una pellicola capace di parlare al cuore con un pizzico di divertimento. Un invito a fidarsi della proposta artistica del Mimesis e a lasciarsi emozionare dalla magia della sala buia.
Un invito per tutti (nessuno escluso) - La forza di questa serata sta nell'inclusività. Il Teatro Mimesis ha pensato a diverse "categorie" di partecipanti:
Dettagli e orari per stasera - L'appuntamento è per stasera, sabato 14 febbraio, presso la sede in Via Pietro Palagano, 53.
- Per le coppie: che vogliono evadere dalla solita routine dei ristoranti affollati.
- Per i single: che cercano una serata tra amici senza l'imbarazzo dei tavoli per due.
- Per gli "scettici": per chi non ama questa ricorrenza ma non vuole rinunciare a un momento di aggregazione.
Dettagli e orari per stasera - L'appuntamento è per stasera, sabato 14 febbraio, presso la sede in Via Pietro Palagano, 53.
- Apertura porte: ore 19:30
- Inizio serata: ore 20:00
- Ingresso: Libero
