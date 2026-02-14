San Valentino al Teatro Mimesis: stasera un rifugio "No-Cliché" tra cinema e nuove amicizie

Per le coppie: che vogliono evadere dalla solita routine dei ristoranti affollati.

che vogliono evadere dalla solita routine dei ristoranti affollati. Per i single: che cercano una serata tra amici senza l'imbarazzo dei tavoli per due.

che cercano una serata tra amici senza l'imbarazzo dei tavoli per due. Per gli "scettici": per chi non ama questa ricorrenza ma non vuole rinunciare a un momento di aggregazione.

Apertura porte: ore 19:30

ore 19:30 Inizio serata: ore 20:00

ore 20:00 Ingresso: Libero

tl@

Se pensate che il 14 febbraio debba per forza rima con rose rosse e cene a lume di candela, ilè pronto a farvi cambiare idea. Stasera, sabato 14 febbraio, l'associazione di via Pietro Palagano apre le proprie porte per unche promette di essere l'esatto opposto dei soliti cliché commerciali. L'iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la festa degli innamorati in una serata di comunità, semplice e leggera. Niente "cuoricini ovunque" o pressioni sociali su come festeggiare, ma uno spazio dove stare bene, condividere un momento di cultura e, perché no, fare nuove conoscenze.Il cuore della serata sarà la proiezione di un film sul grande schermo del teatro. Il titolo? Resta un mistero. Gli organizzatori hanno deciso di non svelarlo, anticipando solo che si tratta di una pellicola capace di parlare al cuore con un pizzico di divertimento. Un invito a fidarsi della proposta artistica del Mimesis e a lasciarsi emozionare dalla magia della sala buia.La forza di questa serata sta nell'inclusività. Il Teatro Mimesis ha pensato a diverse "categorie" di partecipanti:"Vieni come ti senti, porta chi vuoi o vieni da solo e torna con qualcuno in più nella tua rubrica": è questo lo spirito con cui il Mimesis invita i tranesi a popolare la platea di via Palagano.L'appuntamento è per stasera,, presso la sede inSebbene l'ingresso sia gratuito, laper garantire a tutti il giusto comfort. È possibile riservare il proprio posto chiamando o scrivendo al numero. Che siate innamorati della vita, del cinema o semplicemente della buona compagnia, il Teatro Mimesis stasera è il posto giusto dove stare.