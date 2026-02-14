Teatro Mimesis Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Teatro Mimesis Trani. Foto Tonino Lacalamita
Eventi e cultura

San Valentino al Teatro Mimesis: stasera un rifugio "No-Cliché" tra cinema e nuove amicizie

Porte aperte in via Palagano per un San Valentino Day alternativo: film a sorpresa e ingresso libero per single e coppie

Trani - sabato 14 febbraio 2026
Se pensate che il 14 febbraio debba per forza rima con rose rosse e cene a lume di candela, il Teatro Mimesis è pronto a farvi cambiare idea. Stasera, sabato 14 febbraio, l'associazione di via Pietro Palagano apre le proprie porte per un "San Valentino Day" che promette di essere l'esatto opposto dei soliti cliché commerciali. L'iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: trasformare la festa degli innamorati in una serata di comunità, semplice e leggera. Niente "cuoricini ovunque" o pressioni sociali su come festeggiare, ma uno spazio dove stare bene, condividere un momento di cultura e, perché no, fare nuove conoscenze.

Il Grande Schermo e il "Fattore Sorpresa" - Il cuore della serata sarà la proiezione di un film sul grande schermo del teatro. Il titolo? Resta un mistero. Gli organizzatori hanno deciso di non svelarlo, anticipando solo che si tratta di una pellicola capace di parlare al cuore con un pizzico di divertimento. Un invito a fidarsi della proposta artistica del Mimesis e a lasciarsi emozionare dalla magia della sala buia.

Un invito per tutti (nessuno escluso) - La forza di questa serata sta nell'inclusività. Il Teatro Mimesis ha pensato a diverse "categorie" di partecipanti:
  • Per le coppie: che vogliono evadere dalla solita routine dei ristoranti affollati.
  • Per i single: che cercano una serata tra amici senza l'imbarazzo dei tavoli per due.
  • Per gli "scettici": per chi non ama questa ricorrenza ma non vuole rinunciare a un momento di aggregazione.
"Vieni come ti senti, porta chi vuoi o vieni da solo e torna con qualcuno in più nella tua rubrica": è questo lo spirito con cui il Mimesis invita i tranesi a popolare la platea di via Palagano.

Dettagli e orari per stasera - L'appuntamento è per stasera, sabato 14 febbraio, presso la sede in Via Pietro Palagano, 53.
  • Apertura porte: ore 19:30
  • Inizio serata: ore 20:00
  • Ingresso: Libero
Nota importante: Sebbene l'ingresso sia gratuito, la prenotazione è obbligatoria per garantire a tutti il giusto comfort. È possibile riservare il proprio posto chiamando o scrivendo al numero 346 825 9618. Che siate innamorati della vita, del cinema o semplicemente della buona compagnia, il Teatro Mimesis stasera è il posto giusto dove stare.
tl@
  • Teatro Mimesis
Altri contenuti a tema
Il surreale sale in cattedra: al Teatro Mimesis di Trani il "Maestro Pip" Il surreale sale in cattedra: al Teatro Mimesis di Trani il "Maestro Pip" Applausi per la compagnia "Arca" di Corato, uno spettacolo grottesco che interroga il presente tra satira e riflessione
Teatro Mimesis di Trani, stasera "Stelle di Cannella": quando la normalità diventa complicità col male Teatro Mimesis di Trani, stasera "Stelle di Cannella": quando la normalità diventa complicità col male Alle ore 20.00 l'appuntamento promosso da "Oltre la Memoria" per superare la retorica della commemorazione
Trani, radici in scena: il Teatro Mimesis celebra i dialetti come servizio alla comunità Trani, radici in scena: il Teatro Mimesis celebra i dialetti come servizio alla comunità Successo per l'evento curato da Franco Pagano: un viaggio tra storia, video-racconti e poesia per riscoprire l'identità locale
Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella" di Helga Schneider Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella" di Helga Schneider Quando la normalità diventa complicità: letture e riflessioni per interrogare il presente
Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio Il dialetto, voce dell'identità: al Mimesis un viaggio nelle lingue del territorio In occasione della Giornata Nazionale, il 18 gennaio si terrà una serata di ascolto curata da Franco Pagano. Introduzione di Gaetano Ermito, ingresso su prenotazione
Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità Guidati dalla riflessione di don Michele Fabiano, una serata per riscoprire il valore delle relazioni sincere oltre le luci delle feste
Teatro Mimesis, il “vero Natale” in un video-racconto Attualità Teatro Mimesis, il “vero Natale” in un video-racconto Proiezione e dibattito con don Michele Fabiano. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
"Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis "Verso Betlemme": la Cometa tra scienza, fede e storia al Teatro Mimesis Martedì 30 dicembre una conversazione tra le stelle con Edmondo Adduci. Ingresso libero su prenotazione per scoprire la data reale della Natività e il cammino dei Magi.
Trani, il mito di Rino Gaetano rivivrà al Polo Museale con Alessio Vassallo
14 febbraio 2026 Trani, il mito di Rino Gaetano rivivrà al Polo Museale con Alessio Vassallo
Rifiuti in Puglia, l'affondo di De Simone: «Decaro annuncia la svolta, ma serve una Commissione d'inchiesta»
14 febbraio 2026 Rifiuti in Puglia, l'affondo di De Simone: «Decaro annuncia la svolta, ma serve una Commissione d'inchiesta»
Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo
14 febbraio 2026 Trani celebra l'Ottavo Centenario di San Francesco: stasera l'abbraccio con l'Arcivescovo D’Ascenzo
Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato? "
13 febbraio 2026 Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato?"
Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani»
13 febbraio 2026 Il NPSI scuote il centrodestra: «Basta attese, serve un nome unitario per Trani»
Caos navette scolastiche a Trani: c’è la svolta. Il nuovo regolamento NCC approderà in Consiglio
13 febbraio 2026 Caos navette scolastiche a Trani: c’è la svolta. Il nuovo regolamento NCC approderà in Consiglio
Martina Colombari a Trani, soggiorno di relax e gusto per le vie del centro storico
13 febbraio 2026 Martina Colombari a Trani, soggiorno di relax e gusto per le vie del centro storico
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
13 febbraio 2026 AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia
13 febbraio 2026 Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia
L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti "
13 febbraio 2026 L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.