Sanità, on. Matera: "Con la chiusura dei punti fissi del 118 di Trani e Canosa a rischio la salute dei cittadini BAT e dei turisti"

ll deputato di Fratelli d'Italia, on. Mariangela Matera, è intervenuta in un comunicato sulla grave situazione sanitaria in provincia BAT che pubblichiamo integralmente."Qui non si tratta di assicurare l'immediato intervento in caso di emergenza/urgenza, qui è in gioco la salute non solo dei miei concittadini della BAT, ma dei turisti che quest'anno hanno già iniziato ad affollare le nostre spiagge e a visitare due dei più belli e importanti monumenti internazionali, Castel del Monte e la Cattedrale di Trani."Sono seriamente preoccupata perché se vengono chiuse le postazioni fisse del 118 di Canosa e Trani, i soli pronto soccorso degli ospedali di Barletta e Andria (per altro quest'ultimo con gravissimi problemi strutturali e di organico) non saranno in grado di coprire l'intero territorio tempestivamente, quindi rischiamo che davvero il ritardo di qualche autoambulanza può costare la vita a qualcuno."Capisco bene che questa mia preoccupazione, come cittadina prima ancora che come parlamentare, non è la preoccupazione della Regione Puglia che da sempre penalizza la provincia BAT, basti pensare che da anni sono chiusi gli ospedali di Minervino, Spinazzola (prima) e Trani e Canosa (dopo) in previsione di un nuovo ospedale di Andria. Su quest'ultimo ci sarà tempo e modo di fare ulteriore chiarezza sulle responsabilità, ma oggi si può tranquillamente dire che è stato un errore chiuderli senza neppure un cantiere avviato del nuovo nosocomio?"Di fronte a questo disastro nessun di noi può restare indifferente o peggio pensare di andare in cerca di consenso sulla pelle dei cittadini: urgono soluzioni, per questo stamattina ho chiamato il direttore generale della ASL BAT, Tiziana di Matteo, e per la prossima settimana ci vedremo unicamente nell'interesse del territorio e della salute dei cittadini."