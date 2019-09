Sapori in terrazza chiude alla grande con "I tesori di Puglia"

Mercoledì 4 settembre alle ore 20,30 si chiuderà a Trani il ciclo di appuntamenti della rassegna enogastronomica organizzata dapresso "". L'ultima serata di questa iniziativa, che ha sin qui conosciuto un crescente successo di pubblico, chiuderà in bellezza la rassegna presentando "I Tesori di Puglia", gioielli che, in un ideale percorso fatto di luoghi e di idee, vedranno i vini delle rinomatedi San Marzano di san Giuseppe ( TA ) accompagnare alcuni dei più prelibati sapori di Puglia.Sulla terrazza de Il Vecchio e il mare, gli ospiti verranno coinvolti in un quadrilatero fatto di altrettanti angoli di profumi e sapori, iniziando dal Casaro che sotto gli occhi dei presenti preparerà ed offrirà la burrata di Andria e le mozzarelle.Ci sarà poi l'angolo dei maestri dei formaggi, i Fratelli Dicecca dell'omonimo caseificio di Altamura., in particolare, con dovizia di particolari spiegherà e farà degustare dapprima il tomino di capra con erbe spontanee del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, indi la scamorza di pecora Altamurana ed, infine, offrirà una specialità casearia a sorpresa.L'angolo del Pescatore, curato dallo chef, presenterà dei piatti a base di prodotti di mare, comprendenti cozze gratinate, filetti di triglia alla mediterranea, pettole fritte di baccalà, sformatino di patate, riso e cozze nonché un primo a base di caserecce con scorfano, timo e pomodorino infornato preparate live nel padellone. A seguire, sarà servita una frittura di mare mista.A tante bontà saranno abbinati i vini delle Cantine di San Marzano, storica e prestigiosa azienda della provincia di Taranto, che dal 1962 produce alcune delle bottiglie più conosciute ed apprezzate di Puglia e che oggi conta ben 1200 viticoltori associati con 1500 ettari di vigneto coltivati.I vini in degustazione saranno:, spumante extra dry 80% Chardonnay, 10% Bombino bianco e 10 % Minutolo;, rosato a base di Primitivo Salento IGP;, Bianco Salento IGP a base di Chardonnay e vitigni autoctoni a bacca bianca;, Primitivo di Manduria DOC, autentico fiore all'occhiello delle Cantine.Per l'importante avvenimento sarà presente, responsabile Marketing delle Cantine, accompagnata da, Brand Ambassador dell'azienda. Sapori in Terrazza chiude così i suoi battenti per l'Estate 2019, all'insegna di una serie di eleganti e piacevoli appuntamenti di sempre maggior successo, sempre attenti a fornire ai propri ospiti non solo un momento ludico ma anche una attenta e selettiva informazione sui migliori prodotti della nostra Puglia.