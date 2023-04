Scambio su idee di sviluppo al tavolo del Duc con le associazioni tranesi

È stata buona la partecipazione delle associazioni tranesi al primo incontro informativo organizzato dal distretto Urbano del commercio. Al tavolo il manager di distretto, Mario Landiscina, e l'assessore alle attività produttive, Leo Amoruso, in rappresentanza anche del sindaco, Amedeo Bottaro, nonché presidente del DUC Trani.Uno scambio di idee sulle politiche di sviluppo del Distretto che ha l'obiettivo di trasformarsi in una occasione di classificazione degli aspetti socio economici e culturali contemporanei con il tessuto urbano e in particolare con il centro storico. Si tratta comunque di un intervento sperimentale, ma che già esistono funzionano nel nord Italia.La figura del manager diventa un interfaccia con il substrato associativo e l'amministrazione comunale pronto a recepire proposte da canalizzare in un'unica direzione. L'intento è di promuovere processi di rigenerazione urbana, di aggregazione sociale e di riqualificazione degli spazi pubblici.