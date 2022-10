Scarsa illuminazione in via Aldo Moro, il Cta scrive al sindaco Bottaro

«Preg.mo Sig. Sindaco, la scrivente Associazione CTA, sottopone alla Sua cortese attenzione un problema che interessa numerose imprese, gran parte nostre associate, ubicate in Via Aldo Moro». Lo scrive in una lettera pubblica Michele de Marinis, presidente del Cta.«Si tratta della scarsa illuminazione pubblica nella suddetta via. Sono, infatti, numerose le lamentele dei titolari degli esercizi commerciali e dei cittadini residenti, da quando (maggio 2020), sono state sostituite delle cime dei pali in ghisa posizionati in via Aldo Moro, con nuovi corpi illuminanti a LED, in ossequio alle norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.Purtroppo questo "esperimento", non ha soddisfatto i desiderata dell'Amministrazione Comunale, né della stessa Azienda AMET SPA, originando, invece, una illuminazione insufficiente, fattore che influenza negativamente la percezione che i cittadini hanno della vivibilità e della sicurezza della città.Inoltre la mancata manutenzione del verde pubblico, contribuisce ad ostacolare l'illuminazione e la visibilità della strada.A seguito di una indagine visiva, con i nostri tecnici, abbiamo rilevato, in particolare, che dei 6 pali posizionati in via Aldo Moro, 2 sono totalmente coperti dagli alberi.Si rende, pertanto, necessario intervenire, con urgenza, per eliminare le suddette criticità, prima del periodo natalizio.Nello spirito di collaborazione, affinché l'immagine della nostra città sia curata, rispettata e salvaguardata, proponiamo i seguenti suggerimenti:- Potatura straordinaria ed urgente di tutti gli alberi posizionati in Via Aldo Moro;- Successivo monitoraggio da parte dell'AMET SPA dei singoli punti critici di illuminazione;- Implementazione e potenziamento dei corpi illuminanti, anche con eventuali impianti in sospensione.Confidiamo nel Suo personale intervento.Disponibili a partecipare ad eventuali incontri con i tecnici comunali e della azienda AMET SPA, ed in attesa di un positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti».