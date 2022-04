Scatti di passione: il primo concorso fotografico dedicato alle processioni del venerdì Santo

La pagina Facebook "Settimana Santa Trani", il gruppo Facebook "Trani, Sole, Mare e…Fotografie" e l'associazione "Libera Idee" organizzano il 1° concorso fotografico "Scatti di Passione".Il concorso è aperto a tutti coloro che invieranno entro Sabato 23 aprile 2022 alle ore 12, un massimo di due foto effettuate durante le processioni che si svolgono il Venerdì Santo nella città di Trani ( nel caso di invio di due foto, una deve riguardare la processione dell'Addolorata e una dei Sacri Misteri).Iscrivendosi al Concorso, il Partecipante acconsente al trattamento dei propri Dati Personali da parte dell'Organizzatore al fine di condurre il Concorso e selezionare il vincitore.I dati personali saranno trattati ed utilizzati dall'Organizzatore solo per le finalità indicate nel Regolamento.Per partecipare al concorso, si prega di inviare il materiale alla seguente mail settimanasantatrani@gmail.com. E' necessario specificare nome cognome (nome account Facebook se diverso da quello reale) e recapito telefonico per poter essere avvisati in caso di premiazione.Consenso alla pubblicazione e diffusione gratuita dell'immagine.Le foto devono essere inviate in un formato accessibile, preferibilmente .jpgCon l'iscrizione al Concorso, il Partecipante dichiara di essere titolare di tutti i diritti d'autore (personali e di proprietà) e con la presente trasferisce all'Organizzatore del Concorso il diritto di utilizzare gratuitamente l'opera del Concorso sotto forma di foto in qualsiasi modo, senza vincoli temporali e territoriali, in tutti i campi di utilizzo e diritti connessi.La partecipazione al concorso equivale all'accettazione e al consenso alla seguente clausola: "Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità necessarie allo svolgimento del concorso (con la REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016)".Partecipando al Concorso, il Partecipante conferma che:- accetta i termini del Regolamento del Concorso;- acconsente alla pubblicazione del proprio nome e cognome nonché del soprannome utilizzato su Facebook quando si annunciano i risultati del Concorso come Vincitore del Concorso.Il premio per i Vincitore del Concorso è un ticket colazione per due persone presso il Bar Millevoglie di via Malcangi 296-298.Le informazioni sui Vincitori del Concorso, insieme al nome e cognome (anche un soprannome - se ne utilizzano uno), saranno pubblicate dall'Organizzatore dopo che il Concorso sarà stato definito il 30 Aprile 2022 sulla pagina Facebook "Settimana Santa Trani", il gruppo Facebook "Trani, Sole, Mare e…Fotografie" e l'associazione "Libera Idee".Inoltre, i Vincitori saranno informati tramite un messaggio inviato dall'Organizzatore del Concorso via e-mail. Il Vincitore del Concorso verrà informato della vittoria tramite tag su Facebook, evidenziando la sua foto.Per poter ricevere il Premio, il vincitore è tenuto a confermare il ricevimento dell'e-mail con il messaggio vincente.Il vincitore sarà colui/colei che alla data del 29 aprile 2022 avrà ottenuto più like alla propria foto che verrà pubblicata dagli organizzatori taggando ognuno dei partecipanti.Il Regolamento del Concorso sarà disponibile sulla pagina Facebook "Settimana Santa Trani", il gruppo Facebook "Trani, Sole, Mare e…Fotografie" e l'associazione "Libera Idee".