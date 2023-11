Sciopero 17 novembre, possibili disservizi nel servizio di raccolta rifiuti e spazzamento stradale

Amiu S.p.A. informa gli utenti che venerdì 17 novembre 2023 è indetto uno sciopero dei lavoratori del comparto di igiene ambientale a livello nazionale per l'intera giornata. L'astensione collettiva dal lavoro è stata proclamata da CGIL-UIL.Amiu S.p.A. comunica che venerdì 17 novembre, in funzione dello sciopero, potranno registrarsi disagi nell'esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento stradale. Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione. Saranno garantite le prestazioni indispensabili assicurate per legge.Eventuali disagi saranno recuperati nelle giornate immediatamente successive. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Amiu S.p.A. al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:00, all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it oppure tramite Facebook e Instagram alla pagina AMIU Trani.