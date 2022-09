Sciopero del trasporto pubblico locale venerdì 16 settembre: l'avviso di Amet spa agli utenti

"In ossequio alla normativa vigente in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, si comunica - si legge in un avviso di Amet spa, a firma del responsabile di esercizio - che a seguito della proclamazione dello sciopero nazionale da parte delle organizzazioni sindacali Conf. A.I.L. – F.A.I.S.A. i lavoratori del settore Trasporto Pubblico Locale di Amet spa operanti nel territorio della città di trani si potrebbero astenere dal lavoro il giorno 16 settembre 2022 con le seguenti modalità di attuazione: personale impianti fissi (uffici, depositi, officina, rimesse, sosta) 4 ore; personale di esercizio Tpl (conducenti, trazione, scorta, operatori di esercizio, verificatori T.v., addetti esercizio stazioni 4 ore.I lavoratori addetti al trasporto pubblico locale si asterranno dal lavoro garantendo la circolazione nelle fasce orarie previste. Saranno pertanto garantite le prestazioni minime indispensabili previste dagli accordi e normative vigenti, come qui di seguito riportate: dalle ore 7.10 alle ore 10.10 – dalle ore 12.00 alle ore 15.00.Le corse partite prima dell'inizio dello sciopero saranno garantite fino a fine corsa.Percentuale di adesione al precedente sciopero di settore 0%.Tanto per informare l'utenza dei disagi derivanti dall'eventuale adesione allo sciopero del personale su menzionato".