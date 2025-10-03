Autobus Stp
Sciopero generale, venerdì 3 ottobre a rischio paralisi: cosa aspettarsi anche a Trani

Si preannuncia una giornata critica per trasporti, scuola e sanità. Treni fermi per 21 ore e bus a singhiozzo. Guida ai possibili disagi e alle fasce orarie garantite per limitare i problemi

Trani - venerdì 3 ottobre 2025 5.56
Sarà un venerdì ad alta tensione anche a Trani quello di oggi 3 ottobre 2025, a causa di uno sciopero generale nazionale che minaccia di paralizzare servizi pubblici e privati in tutta Italia. La mobilitazione, proclamata per chiedere la fine del genocidio a Gaza, interesserà settori cruciali come trasporti, sanità, scuola e uffici pubblici, preannunciando una giornata di forti e diffusi disagi per cittadini, pendolari e studenti. L'impatto più pesante è atteso nel settore dei trasporti, dove sia il servizio locale che quello nazionale subiranno interruzioni significative. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi.
  • Caos Treni: 21 ore di stop e disagi prolungati
Il personale del Gruppo FS Italiane incrocerà le braccia dalla mezzanotte fino alle 21:00 di venerdì 3 ottobre. Lo sciopero di 21 ore avrà un impatto potenzialmente devastante sulla circolazione ferroviaria, con cancellazioni totali o parziali che riguarderanno non solo i treni del Regionale, ma anche Frecce e Intercity. Trenitalia avverte che i disagi non si limiteranno alla fascia oraria dello sciopero: gli effetti, in termini di ritardi e cancellazioni, potranno verificarsi anche prima dell'inizio e protrarsi ben oltre le ore 21:00 del venerdì, rendendo l'intera giornata un'incognita per chi deve viaggiare.
Per i treni Regionali nei giorni feriali sono garantiti solo i servizi essenziali nelle ore di punta: dalle 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00 di sera. Al di fuori di queste finestre, la circolazione non è garantita. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione tramite App, sito ufficiale e canali social: Treni garantiti Puglia
  • Bus Locali (STP): servizio a rischio fuori dalle ore di punta
Anche il trasporto pubblico locale gestito da STP sarà a forte rischio. L'adesione del personale viaggiante allo sciopero proclamato da USB Lavoro Privato potrebbe causare la sospensione di numerose corse. L'azienda ha comunicato che il servizio sarà regolare esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: dalle 05:30 alle 08:30 e dalle 12:30 alle 15:30.
Per tutte le altre ore della giornata, il servizio è a rischio. STP ricorda che, durante uno sciopero precedente della stessa sigla, l'adesione è stata del 23%, una percentuale sufficiente a creare notevoli disagi. Si raccomanda quindi di programmare gli spostamenti essenziali solo all'interno delle fasce garantite. Qui le info aggiornate dal sito ufficiale STP
  • Scuola, Sanità e Uffici Pubblici
I disagi non si limiteranno ai trasporti. La natura generale dello sciopero potrebbe causare rallentamenti e chiusure anche nelle scuole (con possibili uscite anticipate o assenze del personale), nella sanità (saranno garantite solo le prestazioni essenziali e di emergenza) e negli uffici pubblici, con possibili difficoltà nell'accesso ai servizi.

Si consiglia ai cittadini di verificare lo stato dei servizi prima di uscire di casa e di prepararsi a una giornata di possibili code e attese impreviste
