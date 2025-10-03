Attualità
Sciopero generale, venerdì 3 ottobre a rischio paralisi: cosa aspettarsi anche a Trani
Si preannuncia una giornata critica per trasporti, scuola e sanità. Treni fermi per 21 ore e bus a singhiozzo. Guida ai possibili disagi e alle fasce orarie garantite per limitare i problemi
Trani - venerdì 3 ottobre 2025 5.56
Sarà un venerdì ad alta tensione anche a Trani quello di oggi 3 ottobre 2025, a causa di uno sciopero generale nazionale che minaccia di paralizzare servizi pubblici e privati in tutta Italia. La mobilitazione, proclamata per chiedere la fine del genocidio a Gaza, interesserà settori cruciali come trasporti, sanità, scuola e uffici pubblici, preannunciando una giornata di forti e diffusi disagi per cittadini, pendolari e studenti. L'impatto più pesante è atteso nel settore dei trasporti, dove sia il servizio locale che quello nazionale subiranno interruzioni significative. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi.
Per i treni Regionali nei giorni feriali sono garantiti solo i servizi essenziali nelle ore di punta: dalle 6:00 alle 9:00 del mattino e dalle 18:00 alle 21:00 di sera. Al di fuori di queste finestre, la circolazione non è garantita. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione tramite App, sito ufficiale e canali social: Treni garantiti Puglia
Per tutte le altre ore della giornata, il servizio è a rischio. STP ricorda che, durante uno sciopero precedente della stessa sigla, l'adesione è stata del 23%, una percentuale sufficiente a creare notevoli disagi. Si raccomanda quindi di programmare gli spostamenti essenziali solo all'interno delle fasce garantite. Qui le info aggiornate dal sito ufficiale STP
Si consiglia ai cittadini di verificare lo stato dei servizi prima di uscire di casa e di prepararsi a una giornata di possibili code e attese impreviste
- Caos Treni: 21 ore di stop e disagi prolungati
- Bus Locali (STP): servizio a rischio fuori dalle ore di punta
- Scuola, Sanità e Uffici Pubblici
