Green pass obbligatorio su treni, navi e aerei: attesa l'ufficialità la settimana prossima

Il governo si sta preparando a un'ulteriore misura per contenere il numero di contagi nel nostro Paese. Dopo aver ufficializzato l'obbligatorietà del Green pass a partire dal 6 agosto per tutte le attività al chiuso, inclusi ristoranti e bar per la consumazione al tavolo, potrebbe arrivare quella per l'utilizzo di navi, aerei e treni a lunga percorrenza.L'esecutivo potrebbe dunque ufficializzare l'obbligatorietà del green pass proprio per i cittadini che usano mezzi a lunga percorrenza come aerei, navi e treni, ma dovrebbe rimanere libero l'accesso ad autobus, metropolitane e tram.L'ufficialità potrebbe già arrivare tra martedì 3 e mercoledì 4 agosto quando è stata convocata la cabina di regia: seguirà un decreto governativo con tutte le nuove misure.