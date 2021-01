Scippi in zona Pozzopiano, la denuncia dei residenti

Sono giunte in redazione negli ultimi giorni da parte dei nostri lettori segnalazioni di episodi di scippi da parte di una persona che a bordo di una bicicletta coglie di sorpresa le sue vittime derubandole di cellulari o borse.Gli episodi criminosi pare siano stati perpetrati ai danni principalmente di persone anziane. Al momento tuttavia non ci sono elementi certi riguardo l'autore dei furti se non relativi proprio alla bicicletta utilizzata per compierli. Tali episodi sono stati naturalmente denunciati anche alle forze dell'ordine che stanno portando avanti indagini su quanto sta accadendo in zona Pozzopiano e provare a rintracciare il responsabile.