Scomparsa la tranese Maria Calefato, da più di 24 ore non si hanno sue notizie

«Aiutateci a ritrovarla» è l'appello lanciato dalla sua famiglia sui social. Da oltre 24 ore non si hanno più notizie della 65enne tranese Maria Calefato. La donna, (altezza 1.65 Mt, peso 80 Kg) è stata vista l'ultima volta nella giornata di domenica nei pressi della sua abitazione, in via delle Tufare, 12. Indossava una maglietta bianca.Maria non è tornata a casa e per questo i familiari hanno subito fatto scattare l'allarme. Denunciata anche la scomparsa ai Carabinieri. Chiunque abbia notizie contatti il figlio, Mimmo Di Domizio, al numero: 3497533144.