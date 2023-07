Scomparsa prematuramente Eva Rebel, campionessa di pallamano

Affranti e increduli quest'oggi tantissimi amici di Eva Rebol e dei suoi familiari hanno partecipato al rito funebre per una morte di cui ancora non ci si fa una ragione, improvvisa e lacerante, a soli 51 anni.Eva Rebol era di origine slovena ed è morta a Trani, città in cui si era trasferita al termine della sua importante carriera sportiva. Qui si era dedicata alla sua famiglia, al marito e alle adorate figliolette Nina e Sara; e alle sue due grandi passioni, la campagna e il mare. Era una appassionata infatti di Sup, la tavola con la quale sembra quasi di poter camminare sull' acqua; e il suo carattere gentile, solare , aperto all'amicizia aveva conquistato veramente tutti.L'atleta nella stagione 2003/2004 fu una delle grandi protagoniste del primo storico scudetto della pallamano femminile salernitana.