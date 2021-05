Scudetto all'Inter, il club Javier Zanetti invita i tifosi tranesi a contenere i festeggiamenti nei limiti delle norme anti-covid

In vista della possibile, imminente conquista dello scudetto da parte della squadra nerazzurra, l'Inter club Trani Javier Zanetti 4ever invita tutti i tifosi della città a contenere i festeggiamenti nei limiti delle norme anti-covid imposte e della sobrietà che il momento richiede.Pur comprendendo la gran voglia di celebrare un titolo, dopo tanti anni di attesa, non si può dimenticare che la sempre più vicina vittoria di questo campionato giunge dopo tanta sofferenza e morti che la pandemia ha causato.Tanti altri tifosi nerazzurri di tutta Italia avrebbero voluto festeggiare come noi questo momento, ma non potranno farlo perché il covid se li è portati via, come tanti altri appassionati e sportivi in genere, e non solo: anche in loro memoria, pertanto, l'invito è ad essere sportivi, ma non superficiali.L'appello a tutti i tifosi nerazzurri della città è ad evitare assembramenti e ogni altro comportamento che possa essere lesivo della salute e della buona immagine del club e della società tutta.