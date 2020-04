Scuola, appello ai genitori: «Non rischiate la vostra incolumità per recuperare un libro di testo»

Nel pieno dell'emergenza COVID19, oltre la situazione sanitaria dove tutti i professionisti stanno mostrando assoluta abnegazione per curare e contenere i casi di contagio, parallelamente anche il mondo della scuola sta presentando uno spaccato di assoluta novità e interesse.Dirigenti scolastici, docenti, collaboratori amministrativi e scolastici continuano anche a distanza a garantire il diritto di istruzione e formazione cercando di arrivare ad ogni singolo studente con ogni forma di connessione. Eppure, persino in questo momento, si corre il rischio di disinformare le famiglie, perché non si comprende che soprattutto ora più che mai bisogna rispettare i ruoli e le sfere di competenza.Si corre il rischio di banalizzare la Didattica a distanza con il semplice assegnare compiti ripresi da libri di testo, facendo sollevare in modo confuso la legittima ma pericolosa richiesta di presentarsi a scuola per recuperare tutti i testi di ogni studente. Siamo nel pieno di una rivoluzione che vede già da oggi cambiare il nostro modo di vivere, di lavorare, di relazionarci e davvero possiamo pensare che Didattica a distanza consista nel prendere un libro da cui assegnare compiti?Mi spiace, ma non è così! Tutti i lavoratori e lavoratrici di ogni scuola italiana stanno sperimentando e vivendo sul campo nuovi modi di fare scuola integrando ai libri di testo anche contenuti e piattaforme digitali, libri online forniti dalle case editrici, videolezioni e ogni altro strumento che si affianca in varie forme al libro cartaceo.Cari genitori, vi rivolgo un appello accorato: rischiereste mai la vostra incolumità per recuperare un libro di testo sia pure per una motivazione assolutamente comprensibile, ma che vanificherebbe tutto il lavoro di chi ogni giorno non ha mai smesso di prendersi cura dell'istruzione e del benessere dei vostri figli? Avete affidato mente e cuore dei vostri figli a persone di cui avete piena fiducia, perché non ne avete abbastanza anche ora?Rivolgetevi sempre e solo a chi ha i ruoli, le sfere di competenza e delle soluzioni da darvi, non prestate il fianco a chi forse ha a cuore altro rispetto al benessere dei vostri figli.