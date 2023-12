Scuola Baldassarre e Dipartimento di Fisica Uniba: collaborazione ok

Da quest'anno è stata avviata una collaborazione tra la scuola Baldassarre ed il Dipartimento di fisica dell' Università del Campus di Bari e in particolare con il dottor Giuseppe Tagliente.Tale collaborazione ha accresciuto professionalmente i docenti del Dipartimento di scienze della scuola tranese e la formazione degli alunni.Alcune docenti di scienze hanno infatti partecipato al corso di formazione "AggiornaMenti" tenuto in quattro incontri settimanali e al corso intensivo di una giornata "HOP hands-on physics", tenuti presso il Dipartimento di fisica di Bari.Tali incontri hanno permesso di rivedere esperimenti di fisica, utilizzando materiale facilmente reperibile e materiale strutturato, da realizzare anche all' interno di ogni singola aula scolastica. Inoltre il dottor Tagliente, a titolo gratuito, ha dato la disponibilità, per realizzare nella scuola Baldassarre, in orario pomeridiano, dei seminari di fisica nucleare e quindi di avvicinamento all' astronomia nelle giornate del 25-10 e 08-11-2023 ai quali hanno partecipato circa una sessantina di alunni delle classi terze.È stata un 'occasione per conoscere le attività di fisica nucleare che si svolgono nel dipartimento di fisica dell' Università Campus di Bari e per avvicinare i ragazzi della scuola media all' astronomia.Questa preparazione offerta dal dottor Tagliente e la preparazione autonoma dei ragazzi stessi delle classi terze è culminata mercoledì 6 dicembre con la partecipazione di circa 30 alunni alla gara di preselezione dei Campionati italiani di astronomia che si è svolta a livello nazionale in ogni istituto scolastico che si è iscritto.Si resta in attesa di conoscere quelli che saranno i primi tre studenti che passerrano alla fase interregionale.