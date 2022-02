Scuola Baldassarre, è polemica sul contributo volontario

Le famiglie, inoltre, devono essere informate preventivamente sulla destinazione del contributo volontario che sono chiamate a pagare per sapere quali sono le attività che andranno a finanziare.

Si tratta, quindi, e lo dice il nome stesso, di una somma che si versa volontariamente e non obbligatoria. Mentre le tasse scolastiche devono essere pagate.



Ritornando al caso specifico della Baldassarre, alcuni genitori più attenti, sottolineano come assicurazione e contributo volontario debbano apparire su due distinti bollettini: presentare i due contributi, sommati tra loro, su un unico bollettino trarrebbe in inganno, specialmente i meno avvezzi in materia. Gli stessi genitori infatti reclamano che con la didattica a distanza i servizi extra offerti dalla scuola sono stati ridotti, per molti versi sono stati pari a zero (fotocopie etc), con costi aggiuntivi esclusivamente a carico delle famiglie e che quindi non avrebbe senso versare, almeno quest'anno, il contributo volontario.

