Scuola Baldassarre e Progetto Erasmus, la forza di una squadra

È stato sicuramente un traguardo importante, un passo avanti nell'arricchimento formativo e didattico: la scuola Baldassarre che approda nel Progetto Erasmus, come vi abbiamo raccontato due settimane fa. Ma il segreto di questo traguardo è nella squadra di docenti che ha lavorato al raggiungimento della prestigiosa meta.Stiamo parlando in particolare della prof. Lucia Canaletti, responsabile, e poi la squadra che ha lavorato per raggiungere questo obiettivo: l'approvazione del progetto Erasmus alla scuola Baldassarre. Un team composto dalle docenti Carla Palmieri, Valeria Miraglia e Sara Maddalena.Il progetto Erasmus, tradizionale esperienza per gli alunni particolarmente meritevoli nelle lingue straniere è denominato nello specifico 'My European roots'.É appena stato avviato in concomitanza, anche il progetto "etwinning" che rappresenta il 'luogo virtuale' all'interno del quale gli alunni e i docenti si incontreremo per conoscersi e affrontare varie tematiche, dalla sicurezza in rete alle radici dell'Europa, per prepararsi all'arrivo dei partner tedeschi presso la scuola Baldassarre che avverrà il prossimo 10 dicembre. Il soggiorno degli ospiti tedeschi, un gruppo composto sia da alunni che da docenti, durerà una settimana (i ragazzi berlinesi soggiorneranno presso le famiglie degli studenti tranesi frequentanti la Baldassarre ). Per l'arrivo degli ospiti teutonici la scuola di piazza Dante, diretta da Marco Galiano, sta organizzando una accoglienza degna delle migliori occasioni.