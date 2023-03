Scuola Baldassarre: l'arte contemporanea spiegata ai nostri figli 

È un progetto ( POC) di grande interesse e davvero stimolante sul piano culturale per i ragazzi quello che si é svolto e da poco concluso alla scuola Baldassarre. Si tratta di un percorso, intitolato "Cavalcando l'arcobaleno ( arte contemporanea) di trenta ora, nel quale la docente, prof. Maria Luigia Depalo, nel ruolo di "Esperto", con la collaborazione di un'altra docente della scuola Baldassarre, la prof. Iolanda Zecchillo nelle vesti di tutor, guidano gli alunni iscritti alla scoperta dell'arte contemporanea. Un'affascinante attività prevalentemente pratica, ma anche di osservazione e analisi delle opere originali, che guida i ragazzi alla conoscenza delle opere d'arte contemporanee, imparando a leggere le stesse nei dettagli. Inoltre il progetto sta permettendo agli studenti di visitare le opere d'arte presenti sul territorio, vedi tappa a Palazzo Beltrani con autentica "folgorazione" per i lavori di Ivo Scaringi ( che fu tra l'altro anche stimatissimo docente di storia dell'arte e disegno nella stessa scuola Baldassarre). I ragazzi hanno voluto realizzare con le proprie mani un vero e proprio tributo nei confronti dell'artista tranese, rielaborando personalmente alcuni suoi famosi soggetti ( vedi gallery).Per la parte pratica di cui sopra è stata offerta agli studenti l'opportunità di rivisitare, più in generale, in chiave personale, alcune delle maggiori opere di artisti contemporanei di fama internazionale.