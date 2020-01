Scuola Baldassarre, un fine settimana intenso: spicca un open day tutto nuovo

Per la scuola Baldassarre di Trani si preannuncia un fine settimana intenso e di grandi opportunità per stabilire un contatto tra il territorio e la stessa istituzione scolastica di piazza Dante.Prima la conferenza dedicata alla "rendicontazione" relativa all' Offerta formativa dell'ultimo triennio, sabato 11 alle 17.30 nella aula magna della scuola. Poi domenica 12, a partire dalle 10.30, il tradizionale appuntamento con l'open day, con importanti novità.Nel primo appuntamento il Dirigente scolastico, prof. Marco Galiano, alla presenza di associazioni ed enti di categoria, rappresentanti istituzionali e componente genitori, illustrerà il percorso compiuto negli ultimi tre anni da una scuola come la Baldassarre che ha saputo rinnovarsi, stare al passo coi tempi e con le nuove esigenze di studenti e genitori e che ha offerto ed offre un ventaglio didattico ampio, articolato e volto ad una completa formazione dei ragazzi. Sarà presente anche il sindaco Amedeo Bottaro, col quale si avrà l'occasione propizia per fare il punto della situazione sulle prospettive di sviluppo inerenti strutture della scuola, per le esigenze prioritarie dello stesso istituto di piazza Dante.Domenica mattina alle 10,30 il Dirigente scolastico incontrerà personalmente tutti i genitori ( novità assoluta questo approccio personale preliminare, per favorire il confronto e tutti i chiarimenti necessari). Dalle 11 alle 13.30 entrerà nel vivo l'open day di quest'anno che chiama in ballo ben otto rami didattici disciplinari, dall'umanistico, allo scientifico, dall'artistico al musicale, dal linguistico a quello informatico, passando per un sano approccio sia alle moderne tecnologie, sia ai media tradizionali ( libri e quotidiani ), proposti attraverso un percorso razionale che si snoderà in specifici spazi e "dimostrazioni" dal vivo, col coinvolgimento di alunni e docenti, rispetto a quanto la scuola Baldassarre è in grado di offrire e favorire in fatto di conoscenze, amore per il sapere, metodologie innovative, dialogo.A margine ricordiamo che ieri pomeriggio si è tenuto l'incontro per l'orientamento, a beneficio degli alunni delle classi terze, con le rappresentanze di ben 18 istituti secondari di secondo grado ( oltre alle tre scuole tranesi, erano presenti da Bari, Molfetta, Corato, Andria e Barletta ).