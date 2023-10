Scuola Baldassarre: un video  (pluripremiato) che  smuove gli animi contro il bullismo

Nell'ambito delle attività di educazione civica relative allo scorso anno scolastico 2022-23 dedicate alla sensibilizzazione contro il bullismo e cyberbullismo, la classe 2^O della Scuola media "Gen. E. Baldassarre", quest'anno divenuta classe terza, è stata coinvolta in una unità didattica tesa allo sviluppo delle competenze prosociali.Si è scelto tale percorso formativo nella ferma convinzione che per arginare questo fenomeno dilagante tra gli adolescenti occorra lavorare a scuola in modo propositivo e costruttivo, al fine di prevenire il fenomeno piuttosto che operare, dopo, per la cura delle conseguenze negative che produce. Il lavoro scolastico ha inteso aiutare gli alunni a riflettere sugli innumerevoli vantaggi che abilità quali solidarietà, empatia, collaborazione e cooperazione possono apportare al vissuto di ciascuno di loro, a saper riconoscere e gestire positivamente le proprie emozioni, a migliorare le relazioni interpersonali all'interno della classe e in ogni contesto di vita. A tal fine gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività di tipo laboratoriale, quali brainstorming, role-playing, giochi di gruppo e discussioni guidate, attività che hanno svolto con entusiasmo ed impegno e che hanno previsto come prodotto finale la realizzazione del video "Mi rap-pre-sento così".Tutti i ventitré studenti hanno dato il proprio contributo alla realizzazione dello stesso, dalla stesura del testo della canzone rap, alla sua registrazione in musica fino alle scene girate a scuola.Il video, realizzato sotto la guida del prof. d'italiano, Francesco Lerario, è stato premiato in diversi premi nazionali: Menzione d'onore e bellissima serigrafia al Concorso "I colori della vita" di San Giuliano di Puglia;1° posto al Concorso "La Scuola che non c'è: Educare alla Pace per un Mondo di Pace" indetto dal Liceo Bianchi Dottula" di Bari;Miglior video al Concorso "Antonella Diacono" di Bari con 200 euro di buono per una spesa presso i supermercati Coop.Premiazione anche per il video "Il bullo non è bello", prodotto da cinque alunni della 2^P, quest'anno classe terza e sempre sotto la guida del prof Lerario, per cui alla Scuola "Baldassarre" sarà conferito il 21 ottobre il premio "Video Sconosciuti" indetto dall'Emeroteca di Piancastagnaio in provincia di Siena, giunto alla XXV edizione, dedicata quest'anno a don Lorenzo Milani, in occasione del centenario della nascita.