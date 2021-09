Scuola Petronelli, dal 6 al 15 settembre il progetto Back to school

Nell'ambito del "Piano Estate", al fine di rinforzare e potenziare le competenze sociali e relazionali degli alunni e accompagnarli all'avvio del nuovo anno scolastico, il 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani organizza il progetto "Back to school" per tutte le classi seconde, dal 6 al 15 settembre.I giochi Olimpici di Tokio 2020 appena conclusi saranno il filo conduttore di tutto il progetto Back to School: Olimpiadi Petronelli. Attraverso laboratori espressivi, storici, matematico-tecnologici, creativi e motori sarà ricreata una mini olimpiade per conoscere e diffondere gli ideali olimpici di lealtà, condivisione e rispetto delle regole, valori fondamentali nella vita di tutti i giorni, consolidando al contempo potenzialità didattiche e formative nell'ambito delle varie discipline.Il percorso si concluderà con una grande festa, segno di una comunità scolastica che non ha mai cessato di vibrare all'unisono. Lo spirito della festa porterà i piccoli alunni a partecipare in modo gioioso alla manifestazione con lo scopo di rendere interamente la bellezza e l'armonia del gesto sportivo, vivendo un importante momento di crescita con serenità e senso di collaborazione.Che porterà i bambini a vivere lo spirito.