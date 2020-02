Scuole a Trani, sabato e lunedì resteranno chiuse per sanificazione degli ambienti 

Attività di igienizzazione per garantire la serenità di tutte le famiglie

Venerdì 28 febbraio, il sindaco firmerà un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per sabato 29 febbraio e lunedì 2 marzo. Le scuole resteranno chiuse per procedere ad un'attività di igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti a cura di A.M.I.U.Questa attività si è resa necessaria per alzare ancora di più la sicurezza nel nostro territorio e garantire la serenità di tutte le famiglie.