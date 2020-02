Scuole, in arrivo 300 mila euro per istituti di competenza della Provincia

300mila euro destinate per favorire indagini e verifiche dei solai e controsoffitti di 30 istituti scolastici di competenza della Provincia. E' quanto ottenuto dalla Provincia di Barletta Andria Trani, grazie all'avviso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in favore degli enti locali."Finalmente, dopo aver impiegato i primi mesi del nostro mandato per risanare i conti dell'Ente e rimodularne gli assetti organizzativi, torniamo ad intercettare risorse ministeriali per interventi di messa in sicurezza nelle scuole di nostra competenza sul territorio - ha dichiarato il Presidente dell'Ente Bernardo Lodispoto -. Ringrazio la struttura dell'Ente, ed in particolare l'ufficio tecnico Provinciale che, nonostante le significative carenze di risorse umane, hanno lavorato incessantemente per garantire alla nostra Provincia di reperire questi fondi che, seppur risicati, consentiranno di avviare le necessarie verifiche delle nostre scuole per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi.