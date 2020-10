Scuole in Puglia, Lopalco: «Primaria in classe dalla prossima settimana»

L'assessore, ai microfoni di SkyTg24, sottolinea che si sta lavorando per riportare gli alunni in presenza quanto prima

«Stiamo studiando soluzioni che già dalla prossima settimana potrebbero permettere ai bambini più piccoli della scuola primaria di riprendere la didattica in classe».Con queste parole l'epidemiologo e assessore Pierluigi Lopalco fa tirare un sospiro di sollievo a migliaia di genitori e studenti in Puglia. Ai microfoni di SkyTg24, Lopalco ha sottolineato: «Le scuole sono state chiuse in Puglia a tutela di tutti. Paradossalmente la scelta viene anche dalla necessità di tutelare il mondo dell'educazione, perché purtroppo qualunque decisione venga presa sulle chiusure, più precoci sono, più c'è la probabilità che siano di breve durata. Noi abbiamo voluto in qualche maniera anticipare le mosse del virus. Non è una decisione che si prende a cuor leggero, e sicuramente non è popolare».