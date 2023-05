Scuole primarie e secondarie di 1^grado, domande per trasporto disabili fino all'11 settembre

Le domande, indirizzate all'Ufficio Pubblica Istruzione, potranno essere consegnate fisicamente al protocollo del Comune di Trani o potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro e non oltre l'11 settembre 2023.

Oltre al modello di domanda disponibile in allegato, alle stesse bisognerà allegare:

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del/dei richiedente/i

Certificazione della situazione di handicap ai sensi della legge 104/92

Documentazione attestante ogni altra utile informazione per l'erogazione tecnica del servizio

Si ricorda la scadenza di giovedì 8 giugno 2023 per presentare la domanda di accesso alle prestazioni del servizio trasporto scolastico in favore degli studenti con disabilità delle scuole superiori per l'anno scolastico 2023/2024. La domanda (modello in allegato) va inviata a mezzo mail all'indirizzo inclusione.scolastica@provincia.bt.it e, per conoscenza, a protocollo@cert.comune.trani.bt.it

La domanda dovrà essere compilate in maniera tassativa secondo le indicazioni di seguito riportate.

Per le istanza ex novo, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. Modulo di domanda disponibile al seguente link

2. Certificato attestante la disabilità grave ai sensi della Legge 104/92, da cui si evinca che la patologia di cui l'alunno è affetto comporta l'impossibilità oggettiva ed assoluta di usufruire dei servizi pubblici di trasporto

3. Copia del documento di riconoscimento del genitore in corso di validità

Per gli alunni già beneficiari del servizio per l'anno scolastico 2022/2023, sarà sufficiente trasmettere l'elenco nominativo degli stessi, confermando l'Istituto frequentato e indicando la fascia oraria di frequenza scolastica e, ove occorra, presentando anche la certificazione della situazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 (nel caso riportasse informazioni aggiornate rispetto a quella presentata l'anno precedente).

Si rende noto che è possibile presentare richiesta di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado per l'anno scolastico 2023/2024.