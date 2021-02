Secondo giorno di vaccinazioni per 250 cittadini

Come comunicato nella giornata di ieri, a seguito di intesa tra Comune ed Asl BT questo pomeriggio al Pala Assi saranno avviate le operazioni di vaccinazione degli over 80.Dopo la perfetta organizzazione del turno di vaccinazione domenicale del personale scolastico di competenza comunale, a partire dalle 15 di oggi si replica nel palazzetto tranese, riconvertito a centro vaccini.Sono 250 gli ultra ottantenni contattati dagli uffici comunali e arruolati secondo un calendario che ha tenuto conto dell'ordine di prenotazione già effettuato. Potranno vaccinarsi in giornata tutti gli utenti che avevano effettuato prenotazioni fino alla metà di marzo.I cittadini dovranno presentarsi al Pala Assi di viale Falcone muniti obbligatoriamente di tessera sanitaria.