Selezioni pubbliche Amiu, il calendario delle prove dal 14 al 17 dicembre 2020

Amiu S.p.A. comunica di aver nominato con Determina del 23/10/2020 la Commissione Esaminatrice per le selezioni pubbliche già avviate nel 2019, con la formazione di distinte graduatorie. I componenti della commissione sono i Signori: Ing. Salvatore Mastrorillo con funzioni di Presidente; Ing. Francesco Barrese con funzioni di componente; Dr.ssa Annachiara Rossiello con funzioni di componente e segretario. La Commissione Esaminatrice, nel corso dei suoi lavori, ha stabilito di pubblicare entro il 20/11/2020, sul sito aziendale AMIU S.p.A., le batterie delle domande distinte per ciascun livello, il disciplinare della prova scritta, il protocollo di sicurezza COVID-19. Sarà inoltre pubblicata una tabella riepilogativa con il numero dei posti disponibili per ciascun livello aggiornata alla data corrente. Le prove selettive, per tutti i profili professionali, si terranno presso la sede aziendale di AMIU S.p.A. – Strada Provinciale 168 – Località Puro Vecchio nelle seguenti date:alle ore 09:00 "impiegato tecnico livello Quadro";alle ore 12:00 "impiegato amministrativo livello Quadro";alle ore 15:00 "impiegato tecnico livello 8";alle ore 09:00 "impiegato amministrativo livello 8";alle ore 12:00 "impiegato tecnico livello 7";alle ore 15:00 "impiegato amministrativo livello 7";alle ore 18:00 "impiegato tecnico livello 6";alle ore 09:00 "impiegato amministrativo livello 6";alle ore 12:00 "impiegato tecnico livello 5";alle ore 15:00 "impiegato amministrativo livello 5";alle ore 18:00 "autisti/conduttori livello 4";alle ore 09:00 "Operatori/Conduttori/Raccoglitori livello 3";alle ore 12:00 "Operatori di livello 2";alle ore 15:00 "Operatori di livello 1" dalla posizione n. 1 (codice 4151) al n. 67 (codice 3096) della graduatoria della prova preselettiva;alle ore 18:00 "Operatori di livello 1" dalla posizione n. 68 (codice 1645) al n. 135 (codice 1558) della graduatoria della prova preselettiva.