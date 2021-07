Sensazioni, traiettorie di gusto, purezza ed equilibrio: Ognissanti rivive sul porto di Trani

18 foto Ristorante e Spa Ognissanti

Un trait d'union tra cielo terra e mare, gravido di secoli di storia, una fabbrica che scopre traiettorie e deviazioni, dove lo spazio è respiro: da oggi sul porto di Trani rivive con nuova luce "Ognissanti" all'interno di un antico palazzo che si affaccia sull'insenatura naturale, in un dialogo costante con il complesso dei Templari, la chiesa di Ognissanti e la natura immutata di un albero maestoso e secolare che racconta, testimone della natura, i segreti dei marinai.Oggi rivive grazie al Gruppo Casillo, che ne ha affidato la gestione all'Alegra Group (del "Il Vecchio e il Mare") con le proposte straordinarie di ristorante con le ricette dello chef Marco Marinelli, e il fine dining che riguarda il servizio e il cibo ovviamente, ma anche quello che c'è dietro. Ognissanti stimola anima e corpo, e questo tipo di strutture possono davvero avere effetti sul territorio, in tantissimi modi, e tutti positivi: e poi il relax elegante della Spa, le 7 stanze indimenticabili dell'Hotel, fino a salire su Roof Top.Qui l'abbraccio è levigato dall'orizzonte di una terrazza in cui l'occhio si perde nell'infinito, e la linea di demarcazione tra cielo e mare, puntellata da vele e lampare, sembra al tramonto un quadro impressionista.