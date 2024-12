Sere d'incanto, mercoledì il concerto della corale polifonica Michele Cantatore

La rassegna natalizia "Sere d'incanto 2024" della Fondazione S.E.C.A. prosegue mercoledì 18 Dicembre con il concerto di Natale della Corale Polifonica "Michele Cantatore" dell'omonima Associazione, fondata e diretta dal M° Angelo Anselmi che nasce storicamente presso la parrocchia San Michele Arcangelo in Ruvo di Puglia.Evento già "Sold Out" durante il quale saranno eseguiti brani e canti della tradizione natalizia; un invito aperto a tutta la comunità a lasciarsi avvolgere dalla musica, per vivere una serata di festa all'insegna delle emozioni e della generosità. Il momento è anche un'occasione per riflettere sull'importanza del dono, soprattutto in un periodo come il Natale, momento ideale per ricordarci che il dono non è solo materiale, ma un atto di solidarietà e amore concreto verso il prossimo.La Corale Polifonica diretta dal M° Angelo Anselmi si esibirà nella Sala Conferenze del Polo Museale di Trani, eseguendo i classici canti natalizi in un evento musicale che racchiude tutto lo spirito del Natale. Il coro composto dalle voci soliste di Manuela Roselli, Katia Di Palo, Marianna Cantatore, Pierangelo Paparella e Antonio Guastamacchia, accompagnati dall'ensemble strumentale, regaleranno grazie alle voci e alla musica, una giusta atmosfera natalizia. La Corale Polifonica "Michele Cantatore" si è esibita negli scorsi anni in diverse città italiane come Roma, Ortona, Ferrara, Bologna e tutt'oggi rappresenta un'eccellenza nel panorama corale pugliese. Numerosi i concerti tenuti dalla corale accompagnata da un'orchestra che può contare su un'ampia scelta di strumenti, spaziando dal gregoriano, alla polifonia classica, dai cori lirici, al gospel.L'evento più importante è rappresentato dalla partecipazione, lo scorso 28 Aprile 2013, in Piazza San Pietro in Roma come coro guida al fianco della Corale Pontificia Cappella Sistina nella celebrazione della Santa Messa celebrata dal Santo Padre Papa Francesco per il rito della Confermazione.Un modo diverso, emozionante ed allo stesso tempo autentico per celebrare il Santo Natale, in una serata che si preannuncia ricca di emozioni e di partecipazione, dove tutti gli ospiti incontreranno il vero calore della tradizione natalizia.Inizio concerto ore 20:30.Ingresso libero con prenotazione posto numerato obbligatoria su www.eventbrite.it. Possibilità di "ticket aperitivo" ad € 5,00 presso la Caffetteria del Museo, con prenotazione allo 0883.582470.