Servizio civile, dieci posti nel Comune di Trani

Domande entro l'8 aprile

Trani - lunedì 2 marzo 2026 11.00
E' stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero. Come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 40 del 6 marzo 2017, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura o dalla prosecuzione del servizio.
La selezione dei candidati sarà effettuata dall'ente titolare del progetto sulla base di eventuali titoli, esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione da ciascun candidato a cui si aggiungerà un colloquio, le cui modalità di conduzione saranno predeterminate dalle Commissioni.
Saranno 10 i posti, ripartiti in tre diversi progetti, di cui il Comune di Trani, in qualità di ente di accoglienza, risulta assegnatario: Percorsi culturali, settore di intervento Patrimonio storico, artistico e culturale (Valorizzazione storie e culture locali): 3 volontari assegnati; Voce ai libri, settore di intervento Patrimonio storico, artistico e culturale (Cura e conservazione delle biblioteche): 3 volontari assegnati; Ponte tra generazioni, settore di intervento Assistenza (Adulti e terza età in condizioni di disagio): 4 volontari assegnati;
Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 519,47.
Sarà possibile presentare domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/, entro e non oltre le ore 14:00 del 8 aprile 2026. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti il Bando è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: simone.paolillo@comune.trani.bt.it
  • Comune di Trani
