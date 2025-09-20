Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21

Settembre in Puglia
Anche a settembre la Puglia propone un calendario ricco di eventi, con appuntamenti interessanti in tutta la regione.Ecco alcune idee su come trascorrere al meglio il weekend del 20-21 settembre:

TRANI

Omaggio a Mastroianni e Virna Lisi
Sabato 20 settembre la proiezione gratuita di " La donna che rinunciò ad Hollywood". Il docufilm ripercorre la carriera di una delle più grandi e amate attrici italiane, soffermandosi sulla sua celebre e coraggiosa decisione di rompere il contratto con Hollywood per tornare in Italia e dedicarsi alla sua famiglia.

MOLFETTA

Dante - Pulo Infernum
Torna, per la sua quarta edizione, "Pulo Infernum", la manifestazione organizzata da Il Carro dei Comici che mette in scena i canti più suggestivi dell'Inferno di Dante Alighieri.

BISCEGLIE

La Notte dei Sospiri
L'edizione 2025 si terrà sabato 20 settembre, dalle ore 18:30 fino a mezzanotte, nella suggestiva cornice del porto turistico di Bisceglie.

GIOVINAZZO

Festival Beer
Le birre pugliesi, artigianali e le selezionate straniere saranno le protagoniste del Giovinazzo Festival Beer che si terrà al Lungomare Marina Italiana - Località Trincea a Giovinazzo il 19 -20 e 21 settembre 2025.

TERLIZZI

"Equinozio d'Autore"
Puntuale a settembre torna per la sua sesta edizione, dal 18 al 21 settembre 2025, la rassegna letteraria "Equinozio d'Autore", a cura della associazione culturale Un Panda sulla Luna di Terlizzi, sotto la direzione artistica di Gabriele Torchetti e Vito Marinelli.

RUVO

"A riveder le stelle"
Ruvo di Puglia torna a incontrare la magia del cielo stellato con la terza edizione di "A Riveder le Stelle", in programma sabato 20 settembre presso il Santuario di Calentano. Dopo il successo delle prime due edizioni, l'iniziativa si rinnova con un programma che intreccia sport, giochi, cultura e momenti di contemplazione, offrendo al pubblico un'occasione unica per vivere una serata immersa nella natura e nella bellezza.

"5° Raduno Vespa"
È previsto per questa domenica, 21 settembre, il "5° Raduno Vespa", organizzato dal Club Ruvo di Puglia. Un programma nutrito che si snoda dalla mattina sino al pomeriggio per consentire ai partecipanti di aggregarsi e condividere in allegria una giornata con chi è appassionato di due ruote.

BITONTO

Festival dell'Olio Extravergine di Oliva
Tre giorni ricchi di eventi, divulgazione e spettacoli a Bitonto, per celebrare il re della gastronomia locale. Da venerdì 19 a domenica 21 settembre, il comune di Bitonto organizza la prima edizione di IncantEVOle – Festival dell'Olio Extravergine di Oliva, un appuntamento che unisce cultura, gusto, tradizione e innovazione, con l'obiettivo di valorizzare l'olio extravergine come prodotto simbolo del territorio.
