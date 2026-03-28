Settimana Santa a Trani
Settimana Santa a Trani
Religioni

Settimana Santa 2026 alla Basilica Cattedrale di Trani: il programma delle celebrazioni

Dal 29 marzo al 5 aprile riti liturgici, processioni e momenti di fede guidati dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo

Trani - sabato 28 marzo 2026
La Basilica Cattedrale di Trani rende noto il programma delle celebrazioni della Settimana Santa 2026, promosse dal Capitolo Cattedrale e dall'Arciconfraternita dei Bianchi sotto il titolo del SS. Sacramento.
Il calendario liturgico prenderà avvio domenica 29 marzo con la Domenica delle Palme. Alle ore 11.00 si terrà la commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme presso il cortile del Palazzo Arcivescovile, cui seguirà la Santa Messa in Cattedrale. La celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.
Mercoledì 1° aprile, alle ore 18.30, sarà celebrata la Messa Crismale, presieduta dall' Arcivescovo.
Giovedì 2 aprile, Giovedì Santo, alle ore 19.30 sarà celebrata la Messa in Coena Domini.
Venerdì 3 aprile, Venerdì Santo, alle ore 17.30 si svolgerà l'Azione liturgica della Croce. Alle ore 19.30 avrà poi luogo la tradizionale Processione Penitenziale dei Misteri, momento particolarmente sentito dalla comunità cittadina e segno eloquente della devozione popolare nel cuore della Passione del Signore.
Sabato 4 aprile, Sabato Santo, alle ore 22.00 si terrà la Veglia Pasquale, anch'essa presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo.
Le celebrazioni si concluderanno domenica 5 aprile, Pasqua di Resurrezione, con le Sante Messe alle ore 11.00 e alle ore 19.00.
Il programma si inserisce nel cammino liturgico che conduce la comunità diocesana e cittadina alla celebrazione del Mistero pasquale, nel solco della tradizione religiosa della Chiesa tranese e della collaborazione tra il Capitolo Cattedrale e l'Arciconfraternita dei Bianchi.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Pasqua e Settimana Santa
Altri contenuti a tema
Pasqua, rinascita di legami e parole: gli auguri del Viva Network Vita di città Pasqua, rinascita di legami e parole: gli auguri del Viva Network Celebrare la pace e rafforzare il senso di comunità, per coltivare la speranza
Addolorata e Miracolo Eucaristico: due fari della Settimana Santa tranese Addolorata e Miracolo Eucaristico: due fari della Settimana Santa tranese Alfredo Cavaliere: "No folklore, ma riscoperta dei segni di una fede che ha anche bisogno di sostegni speciali"
Tra commozione e fede, giunge al termine la Processione dell'Addolorata. LE FOTO Tra commozione e fede, giunge al termine la Processione dell'Addolorata. LE FOTO Migliaia i fedeli scesi in strada per prendere parte all'evento più atteso della Settimana Santa tranese
Venerdì Santo, questa sera la Processione dei Misteri. Il percorso Venerdì Santo, questa sera la Processione dei Misteri. Il percorso Rappresentazione di tutti i momenti della Passione di Cristo. Partenza ore 19.30
Giovedì Santo, stasera il tradizionale "Rito dei Sepolcri" Giovedì Santo, stasera il tradizionale "Rito dei Sepolcri" I fedeli in visita agli Altari della Reposizione in segno di devozione e preghiera
Stasera la solenne Messa Crismale nella Cattedrale di Trani Stasera la solenne Messa Crismale nella Cattedrale di Trani Il rito che unisce clero e fedeli segna l'inizio del Triduo Pasquale
Per la "Settimana Santa", questa sera concerto d'archi al Santuario della Madonna di Fatima di Trani Associazioni Per la "Settimana Santa", questa sera concerto d'archi al Santuario della Madonna di Fatima di Trani "Il Mistero della Musica" a cura della associazione "Alterazioni". Ingresso libero ore 20.00
Al Santuario della Madonna di Fatima a Trani si rivive la Passione di Gesù Speciale Al Santuario della Madonna di Fatima a Trani si rivive la Passione di Gesù “Servire o Regnare? Meditando… la Passione del Signore” dalle ore 20:00 - Ingresso Libero -
Rosa Uva:«La mia coerenza non ha prezzo, resto fedele a Trani e ai miei valori»
28 marzo 2026 Rosa Uva:«La mia coerenza non ha prezzo, resto fedele a Trani e ai miei valori»
Trani, Via Parini: "Una montagna di vergogna " a ridosso delle abitazioni, il M5S interviene
28 marzo 2026 Trani, Via Parini: "Una montagna di vergogna" a ridosso delle abitazioni, il M5S interviene
Scacchi, il 1° C.D. “De Amicis” vola in finale regionale: secondo posto al Trofeo Scuola 2026
28 marzo 2026 Scacchi, il 1° C.D. “De Amicis” vola in finale regionale: secondo posto al Trofeo Scuola 2026
Oggi la Passione Vivente di Gesù alla Parrocchia Santa Chiara
28 marzo 2026 Oggi la Passione Vivente di Gesù alla Parrocchia Santa Chiara
Obesità sarcopenica, l'altra faccia dell'obesità
28 marzo 2026 Obesità sarcopenica, l'altra faccia dell'obesità
Trani, la pista di atletica prende forma: fari installati e lavori in corso
27 marzo 2026 Trani, la pista di atletica prende forma: fari installati e lavori in corso
Squinzano-Trani, sarà una finale d’altra categoria: domenica il primo round
27 marzo 2026 Squinzano-Trani, sarà una finale d’altra categoria: domenica il primo round
Trani, stasera Via Crucis cittadina: fede e riflessione nel cuore della comunità
27 marzo 2026 Trani, stasera Via Crucis cittadina: fede e riflessione nel cuore della comunità
The Living Frame: la vetrina animata di Ottica Pistillo con la nuova collezione Missoni
27 marzo 2026 The Living Frame: la vetrina animata di Ottica Pistillo con la nuova collezione Missoni
Sicurezza e tecnologia: BLU Vigilanza apre una nuova sede a Trani
27 marzo 2026 Sicurezza e tecnologia: BLU Vigilanza apre una nuova sede a Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.