Settimana Santa 2026 alla Basilica Cattedrale di Trani: il programma delle celebrazioni

La Basilica Cattedrale di Trani rende noto il programma delle celebrazioni della Settimana Santa 2026, promosse dal Capitolo Cattedrale e dall'Arciconfraternita dei Bianchi sotto il titolo del SS. Sacramento.Il calendario liturgico prenderà avvio domenica 29 marzo con la Domenica delle Palme. Alle ore 11.00 si terrà la commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme presso il cortile del Palazzo Arcivescovile, cui seguirà la Santa Messa in Cattedrale. La celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.Mercoledì 1° aprile, alle ore 18.30, sarà celebrata la Messa Crismale, presieduta dall' Arcivescovo.Giovedì 2 aprile, Giovedì Santo, alle ore 19.30 sarà celebrata la Messa in Coena Domini.Venerdì 3 aprile, Venerdì Santo, alle ore 17.30 si svolgerà l'Azione liturgica della Croce. Alle ore 19.30 avrà poi luogo la tradizionale Processione Penitenziale dei Misteri, momento particolarmente sentito dalla comunità cittadina e segno eloquente della devozione popolare nel cuore della Passione del Signore.Sabato 4 aprile, Sabato Santo, alle ore 22.00 si terrà la Veglia Pasquale, anch'essa presieduta da S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo.Le celebrazioni si concluderanno domenica 5 aprile, Pasqua di Resurrezione, con le Sante Messe alle ore 11.00 e alle ore 19.00.Il programma si inserisce nel cammino liturgico che conduce la comunità diocesana e cittadina alla celebrazione del Mistero pasquale, nel solco della tradizione religiosa della Chiesa tranese e della collaborazione tra il Capitolo Cattedrale e l'Arciconfraternita dei Bianchi.