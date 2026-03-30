Settimana Santa a Trani, il calendario degli appuntamenti

La città di Trani si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e significativi dell'anno liturgico con il ricco calendario delle celebrazioni della Settimana Santa, che culmineranno nella solennità della Pasqua.Ad aprire gli appuntamenti sarà, mercoledì 1° aprile alle ore 18.30, la Messa Crismale, presieduta dall'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo, momento centrale per il clero e per l'intera comunità diocesana.Giovedì 2 aprile, in occasione del Giovedì Santo, alle ore 19.30 si terrà la solenne Messa in Coena Domini, che rievoca l'Ultima Cena e l'istituzione dell'Eucaristia, segnando l'inizio del Triduo Pasquale.Particolarmente sentita sarà la giornata di venerdì 3 aprile, Venerdì Santo. Alle ore 3, si svolgerà la processione penitenziale dell'Addolorata che varcherà la soglia della chiesa di Santa Teresa nel buio della notte.Alle ore 17.30 si svolgerà l'Azione liturgica della Croce, seguita alle ore 19.30 dalla tradizionale Processione Penitenziale dei Misteri. Un appuntamento di profonda devozione popolare, che ogni anno richiama numerosi fedeli e rappresenta uno dei momenti più suggestivi della Passione del Signore.Il Sabato Santo, 4 aprile, vedrà alle ore 22.00 la celebrazione della Veglia Pasquale, cuore della liturgia cristiana, anch'essa presieduta da mons. D'Ascenzo, in un clima di raccoglimento e speranza.Le celebrazioni si concluderanno domenica 5 aprile con la Pasqua di Resurrezione: le Sante Messe saranno officiate alle ore 11.00 e alle ore 19.00, segnando il trionfo della vita sulla morte e rinnovando il messaggio di fede e rinascita