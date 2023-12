Sgradevole risveglio in via Ognissanti, tra topi morti e vivi

Le fotografie ricevute sono ben più ravvicinate però preferiamo risparmiare la visione ai lettori quella che invece ha disgustato i passanti delle prime ore del mattino, intorno alle 8:00 su via Ognissanti, a pochi metri dall'imbocco di via Zanardelli.L'ipotesi è che sia morto avvelenato da una trappola, il problema è che più o meno alla stessa ora alcuni turisti hanno segnalato il passaggio tranquillo di topi nella medesima zona di locali, di passeggio, di Porto e proprio per questo probabilmente suscettibile di attenzioni maggiori quanto alla igiene e alla pulizia proprio per evitare queste situazioni in un periodo oltretutto dove le stradine del centro storico dovrebbero essere più che mai tenute come dei salotti, pulitissime.Nessun indice puntato tra operatori, residenti e esercenti attività commerciali. Soltanto la registrazione di scene che si dovrebbe far di tutto perché non avvengano, per non creare situazioni che possano attirare animali portatori di gravi malattie.