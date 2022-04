Shooting a Trani e a Bisceglie per la modella Valentina Corvino

Valentina Corvino, Major Model di Manfredonia dal viso angelico e corpo statuario è tra le più giovani top model della moda internazionale. Scoperta dei suoi manager Daniele Salvadore e Marta Losapio della M S M L management, sfila per i brand più conosciuti al mondo, oltre a partecipare ai red carpet più ambiti: è tra gli astri nascenti della moda internazionale, seguita da tanti fans ed ammiratori.Ospite del red carpet del Festival Internazionale del cinema a Venezia, giunge nella nostra Bat con i suoi shooting a Trani e a Bisceglie, accompagnata dalla docente andriese prof.ssa Cecilia Guarino e sorprende la sua ispirazione per la corte di Federico II, dove mostra tutta la sua bellezza italiana e soprattutto pugliese.Orgogliosi per lei perché la più giovane e più famosa a livello internazionale, ed in attesa di poterla ammirare nei set fotografici realizzati negli angoli più belli della costa del nord barese, tra Trani e Bisceglie, parteciperà come ospite al Festival Internazionale del Cinema di Cannes questo maggio 2022. Auguri alla cara Valentino e felice di saperti sempre innamorata della nostra terra pugliese.